Costa "tranquilo" com garantias de segurança mantém confiança nas chefias militares e no ministro

11 Jul, 2017

António Costa começou por prestar o “profundo apreço e reconhecimento” às Forças Armadas por garantirem a independência nacional e pelo trabalho executado em outras missões, nomeadamente nos incêndios.



“Portugal deve muito às suas Forças Armadas e os portugueses devem respeitar e admirar as nossas Forças Armadas”, afirmou Costa.



O primeiro-ministro garantiu que o “governo fica tranquilo” com as garantias de segurança que recebeu das chefias militares. António Costa disse que mantém a confiança nas chefias militares bem como em toda a cadeia de comando.

"Soco no estômago"



Reunião com António Costa



“Estamos certos que deste facto grave que ocorreu foram tiradas as lições e adotadas as medidas que permitirão reforçar a segurança e garantir a plena operacionalidade das nossas Forças Armadas”, afirmou o primeiro-ministro.Em resposta às questões dos jornalistas, o chefe do Governo disse ainda que mantém a confiança no ministro da Defesa. “Exerceu as suas funções como é função do senhor ministro da Defesa”, justificou.Antes de António Costa, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas fez uma breve declaração pública. Pina Monteiro quis esclarecer que o material roubado vale cerca de 34 mil euros. "Não significa, só por si, que isso não tenha importância. Tem", explicou.No entanto, segundo o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, "os lança-granadas foguetes que foram roubados provavelmente não terão possibilidade de serem utilizados com eficácia" porque "estavam selecionados para serem abatidos".Pina Monteiro classificou esta situação de "soco no estômago", garantindo no entanto que as chefias militares "levantaram logo a cabeça"."Há lições a tirar, estão e vão ser tiradas, há medidas que vão ser tomadas a curto e médio prazo", garantiu. O responsável militar não esclareceu quais as medidas para "não facilitar quem possa ter intenções semelhantes àquelas que aconteceram"."Posso garantir que, da avaliação que é feita pelos chefes dos ramos e por mim próprio, não caímos. Estamos direitos e estamos prontos para continuar a garantir a confiança dos portugueses nas Forças Armadas", insistiu Pina Monteiro.O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas sublinhou ainda que "a segurança nacional não é exclusiva dos militares" e criticou quem "utiliza as câmaras" para "por em causa a segurança"."A segurança nacional só se consegue se todos partilharmos, a começar na mentalidade de segurança dos cidadãos e de quem, naturalmente, utiliza as câmaras para, de alguma forma, por em causa a segurança que todos nós queremos", criticou.O primeiro-ministro recebeu esta terça-feira as mais altas chefias militares em São Bento. O encontro teve início às 17h00, contando com a presença do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas e dos responsáveis máximos pelos três ramos: Exército, Força Aérea e Marinha. Os quatro responsáveis chegaram juntos à reunião.O ministro da Defesa também marcou presença na reunião que pretendeu debater a segurança nas instalações militares, duas semanas depois do roubo de Tancos.A investigação ao roubo prossegue, numa altura em que há algum mal-estar nas Forças Armadas. Em causa, a decisão do chefe de Estado Maior do Exército de exonerar cinco comandantes da base militar de Tancos, que provocou tensão dentro do exército. Dois generais pediram já para passar à reserva na sequência da decisão do general Rovisco Duarte.A reunião com António Costa aconteceu depois de um jantar destes mesmos quatros chefes militares com o Presidente da República, que é também o Comandante Supremo das Forças Armadas.