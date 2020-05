Costa visita centro de investigação que construiu novo ventilador

O ventilador foi desenvolvido a partir do CEiiA - Centro de Engenharia para o Desenvolvimento de Produto e destina-se aos cuidados intensivos nos hospitais, para doentes com complicações respiratórias, com casos onde se inserem doentes graves com Covid-19.



António costa salientou a importância de se sentir a segurança num Serviço Nacional de Saúde que garanta uma resposta robusta às necessidades, seja nos profissionais, seja nos equipamentos.



Há que reforçar as capacidades nacionais de produção para equipamentos médicos, apostando na engenharia, na indústria e nas competências profissionais e que podemos ser autónomos na produção destes equipamentos.