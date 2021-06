Costa volta a negar divergências com Marcelo e defende resposta em Lisboa

Em Bruges, para o encerramento do Ano Académico do Colégio da Europa, António Costa reconheceu que o país não está a controlar a pandemia e que as novas medidas são urgentes.



O chefe do Governo defendeu também as restrições que o Conselho de Ministros decidiu aplicar à Área Metropolitana de Lisboa.



Costa afirmou que era "necessário adotar medidas para controlar a situação em Lisboa".



"Quando olho para a realidade dos números percebo que dois terços do problema estão centrados na AML e depois o resto do pais está relativamente tranquilo".