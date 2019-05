Cova da Moura. Oito polícias condenados por sequestro e ofensas físicas

RTP20 Mai, 2019, 17:54 / atualizado em 20 Mai, 2019, 18:27 | País

O Tribunal de Sintra aplicou a sete dos arguidos penas suspensas de entre dois meses a cinco anos pelos crimes de sequestro, ofensa à integridade física qualificada, falsificação de documento, injúria e denúncia caluniosa.





Apenas um dos polícias foi sentenciado com pena efetiva de um ano e meio de prisão, por já ter sido condenado no passado.







Os restantes nove arguidos foram absolvidos de todos os crimes de que estavam acusados. O Tribunal de Sintra condenou ainda os arguidos a pagarem, solidariamente, mais de 70.000 euros às vítimas.







O tribunal não deu como provado que os arguidos tenham agido com ódio racial nem que tenham cometido o crime de tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes e desumanos, razão pela qual absolveu todos os arguidos deste crime.





No entanto, a presidente do coletivo de juízes, Ester Pacheco, sublinhou que "o comportamento dos arguidos consubstancia um grave abuso de autoridade".





O tribunal realçou que "nenhum dos ofendidos tinha praticado qualquer crime" para que os agentes tivessem a abordagem que tiveram, razão pela qual alguns dos arguidos "excederam no exercício das suas funções" e "desrespeitaram os direitos dos ofendidos".



MP acusou agentes de ódio racial



Os factos remontam a fevereiro de 2015, quando uma equipa da PSP da Esquadra de Alfragide foi à Cova da Moura fazer patrulhamento e deteve Bruno Lopes, um dos ofendidos, alegando que o jovem tinha atirado pedras à carrinha da polícia e partido um vidro.



Um dos arguidos disparou um a dois tiros e atingiu duas moradoras, que ficaram feridas. Nas alegações finais, a defesa pediu a absolvição dos arguidos de todos os crimes.





O tribunal considerou que, neste episódio, a detenção foi ilegal e condenou, por isso, três dos elementos da polícia por agressões e por falsificarem o auto de notícia, “branqueando” a atuação policial.







Ainda em 2015, cinco amigos do jovem detido deslocaram-se à esquadra para, de acordo com os mesmos, pedirem esclarecimentos, mas acabaram por ser detidos, alegando a PSP uma tentativa de invasão de esquadra, que o coletivo de juízes não deu como provada.





Segundo a acusação do Ministério Público (MP), os elementos da PSP espancaram, ofenderam a integridade física e trataram de forma vexatória, humilhante e degradante as seis vítimas, além de incitarem à discriminação, ao ódio e à violência por causa da raça.



O MP considera que os agentes agiram com ódio racial, de forma desumana, cruel e tiveram prazer em causar sofrimento.

Defesa vai recorrer





À saída do Tribunal de Sintra, Hélder Cristóvão, advogado de um dos arguidos condenados, e Isabel Silva, defensora dos restantes 16 arguidos no processo, anunciaram aos jornalistas que vão interpor recurso, defendendo a absolvição dos respetivos constituintes de todos os crimes pelos quais foram condenados.



Hélder Cristóvão sublinhou que o seu cliente, condenado por ofensa à integridade física qualificada e injúria agravada, está inocente, razão pela qual vai apresentar recurso, alegando que recorreria sempre, "nem que a condenação fosse de apenas um dia".



"Tendo em conta o processo que é, podemos dizer que a montanha pariu um rato. Houve mais absolvições do que condenações, mas o importante é que sempre pugnamos pela absolvição, e é isso que vamos continuar a fazer", disse o advogado.



Isabel Silva afirmou igualmente que vai recorrer da condenação dos sete agentes da PSP por si defendidos. No seu entender, o facto de quase todas as penas serem suspensas na sua execução, "isso não é o que está em causa", mas antes a absolvição total dos seus clientes de todos os crimes.