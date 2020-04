Covid-19. 1º de Maio pode ser celebrado, mas com "distanciamento adequado"

"O 1º de Maio vai poder ser celebrado, mas com o distanciamento adequado", afirmou Eduardo Cabrita, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, em que foi aprovado, por via eletrónica, o decreto que regulamenta a prorrogação do estado de emergência.

O ministro adiantou que aguarda as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre os requisitos de distanciamento social que devem ser acautelados nas celebrações do 1º de Maio, Dia do Trabalhador.







"Relativamente ao 1.º de Maio, o que o Governo está a fazer nesta matéria é a dar execução ao decreto do senhor Presidente da República, que faz uma referência expressa às celebrações do Dia do Trabalhador", explicitou o ministro da Administração Interna.