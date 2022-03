Covid-19. A partir de hoje testes gratuitos passam de quatro para dois

Fernando de Almeida, o coordenador da task force para a testagem, explica porque é que tomaram esta decisão. Na base, dois aspetos: a situação da pandemia e o facto de já não serem exigidos tantos testesAinda assim, seria muito abrupto acabar com a comparticipação no total, diz Fernando de Almeida, o coordenador da task force para a testagem.No fim do mês de março, será feita uma nova avaliação, mas a tendência será para alargar a malha e fazer testes apenas em casos mais específicos.Nos primeiros quatro dias de fevereiro, houve uma média de 135 a 140 mil testes dias, longe dos números registados em janeiro.