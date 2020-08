Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





8h45 - Coreia do Sul endurece medidas após recorde de casos







A Coreia do Sul endureceu hoje as medidas restritivas para conter a pandemia de covid-19 em Seul e arredores após registar o número mais elevado de novos casos diários em cinco meses.





As regras, que entram em vigor no domingo e duram duas semanas em Seul e na província vizinha de Gyeonggi, permitem às autoridades encerrar estabelecimentos de risco como discotecas, bares de karaoke, cinemas e restaurantes de `buffet` se não conseguirem aplicar as medidas de prevenção, que incluem distanciamento, controlo de temperatura, manter uma lista dos clientes e exigir o uso de máscaras.





As novas regras de distanciamento social abrangem também o desporto profissional, cujas competições devem voltar a ser à porta fechada na região da capital.





A decisão surge depois de o país registar 166 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, o número mais elevado desde março, o que eleva o total nacional para 15.039 infeções e 305 mortes associadas à covid-19.





8h15 – As mudanças nas escolas que estão previstas



Intervalos de cinco minutos, aulas a começar mais cedo e a terminar mais tarde, alunos a ajudar na desinfestação das salas e cantinas com serviço de takeway são algumas das mudanças previstas por diferentes escolas para o próximo ano letivo.



Falta um mês para o início do próximo ano letivo, que começa entre 14 e 17 de setembro e volta a ser ensombrado pela pandemia de covid-19.



Neste momento, muitas escolas já concluíram os planos de funcionamento, enquanto outras ainda estão a ultimar os desenhos dos cenários possíveis, contou à Lusa Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).



Todas vão começar com ensino presencial, sendo que a qualquer momento poderão passar para um modelo de ensino misto ou à distância. Em setembro, "todas as famílias serão informadas de como será o próximo ano letivo, com a garantia de que estarão implementadas todas as condições de segurança para o regresso de todos à escola", prometeu Filinto Lima, que é também diretor do agrupamento de escolas Dr. Costa Matos.



Algumas normas, como a definição de circuitos de circulação dentro das escolas, o uso obrigatório de máscaras ou a higienização dos espaços, serão regras para todos, mas existem

Intervalos de cinco minutos, aulas a começar mais cedo e a terminar mais tarde, alunos a ajudar na desinfestação das salas e cantinas com serviço de takeway são algumas das mudanças previstas por diferentes escolas para o próximo ano letivo.Falta um mês para o início do próximo ano letivo, que começa entre 14 e 17 de setembro e volta a ser ensombrado pela pandemia de covid-19.Neste momento, muitas escolas já concluíram os planos de funcionamento, enquanto outras ainda estão a ultimar os desenhos dos cenários possíveis, contou à Lusa Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).Todas vão começar com ensino presencial, sendo que a qualquer momento poderão passar para um modelo de ensino misto ou à distância. Em setembro, "todas as famílias serão informadas de como será o próximo ano letivo, com a garantia de que estarão implementadas todas as condições de segurança para o regresso de todos à escola", prometeu Filinto Lima, que é também diretor do agrupamento de escolas Dr. Costa Matos.Algumas normas, como a definição de circuitos de circulação dentro das escolas, o uso obrigatório de máscaras ou a higienização dos espaços, serão regras para todos, mas existem soluções adaptadas às características de cada escola.

Lares vão ser alvo de novas medidas para responder à pandemia

Com o foco nos lares de idosos, a ministra da Solidariedade e Segurança Social anuncia um conjunto de medidas para fazer frente à pandemia nos meses que se avizinham.







Em entrevista ao semanário Expresso, Ana Mendes Godinho dá como exemplos o aumento do número de trabalhadores no setor social até ao fim do ano, e um programa com um orçamento de três milhões de euros para melhorar as condições dos lares.







Vai ser lançada uma linha telefónica só dedicada a lares e que estará disponível sete dias por semana, 24 horas por dia. O objetivo é acompanhar de forma permanente situações que precisam de uma resposta urgente.

Centros de dia reabrem

Desde o início da pandemia, já conseguiram recuperar da doença mais de 39 mil pessoas.





Esta sexta-feira, a Espanha decidiu que seria proibido fumar nos espaços públicos em todo o país, quando não é possível manter o distanciamento social recomendado. Ordenou ainda o encerramento de bares e discotecas.





A governante considera ainda que não é demasiado grande a dimensão dos surtos do novo vírus nestas instituições, ainda assim Ana Mendes Godinho garante que tal não deixa de ser motivo de preocupação, até porque o número de surtos nos lares tem vindo a diminuir.Ana Mendes Godinho sublinha que a proporção de casos registados com o novo vírus abrange três por cento dos lares, 0,5 por cento dos utentes foram afetados.A ministra da Segurança Social assume também que não leu o relatório que a Ordem dos Médicos lhe enviou e onde são denunciadas situações de abandono terapêutico dos utentes do lar de Reguengos de Monsaraz, onde foi detetado em junho um surto que matou 18 pessoas, argumentando que essa avaliação tem de ser feita pela área da Saúde.Ana Mendes Godinho diz que tem o papel de apoiar as instituições, e não de procurar culpados.Os centros de dia estão desde este sábado autorizados a abrir, com exceção da área metropolitana de Lisboa, onde a situação de contingência devido à pandemia o impede, e com autorização prévia da Segurança Social, se não forem estruturas autónomas.A abertura dos centros de dia, uma resposta social que ainda permanecia encerrada devido à covid-19, foi autorizada há uma semana, mas com restrições.Os equipamentos vão reabrir de forma faseada, podendo abrir os que funcionam de forma independente de outras respostas sociais, como lares residenciais para idosos, por exemplo.Os que partilham espaços com outras respostas sociais ficam condicionados a uma avaliação prévia da Segurança Social e entidade de saúde local para obterem autorização para reabrir.Os últimos números sobre a pandemia em Portugal mostram uma redução do número de novos casos em relação a quinta-feira: 235 novas infeções, 63% na região da Grande Lisboa. Em Portugal há, atualmente, cerca de 14 mil pessoas infetadas.Morreram mais duas pessoas, na zona de Lisboa e Vale do Tejo. São, no total, 1772 mortes.Há menos dez internados em comparação com os números de quinta-feira e mais dois doentes nos cuidados intensivos.A nível mundial, o número de novos casos de infeção por COVID19 continua a aumentar de forma significativa, assim como o de mortes.Os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas quase 1300 vítimas mortais e cerca de 60 mil novas infeções.Já o Brasil conta mais 1060 mortos entre quinta e sexta-feira, o país regista ainda mais 51 mil infeções com o novo vírus.O Reino Unido decidiu colocar na “lista negra” a França e os Países Baixos, devido ao aumento de casos nesses países. Quem regresse ao Reino Unido vindo desses países a partir de hoje, tem de cumprir uma quarentena obrigatória de