Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





08h26 - Condenado a dois anos e meio homem no Vietname por propagar a doença



Um tribunal no Vietname condenou um homem a dois anos e meio de prisão por violar as regras de contenção da covid-19 e por espalhar o coronavírus a pelo menos quatro pessoas, noticiou hoje a imprensa local.



De acordo com o jornal VnExpress, Phan Van Hoa, de 39 anos, foi considerado culpado de "propagação de doenças infeciosas graves e perigosas a outros" pelo tribunal da cidade costeira central de Phan Rang.



Hoa conduziu o seu camião a 06 de julho da cidade de Ho Chi Minh, que desde finais de abril tem sido o epicentro da onda mais devastadora do país de Covid-19, até à sua cidade de Phan Rang, mas não cumpriu a regra de completar uma declaração de saúde e de se isolar durante duas semanas.



Em vez de completar a quarentena, visitou vários locais e assistiu ao aniversário de uma morte, onde teve contacto com dezenas de pessoas e viveu uma vida normal até oito dias depois ter desenvolvido uma febre e dor de garganta e testar positivo para coronavírus.



As autoridades localizaram todos os seus contactos durante esses dias e detetaram quatro infeções, o que levou a que fossem apresentadas acusações contra ele quando recuperou da doença.







08h17 - Estudo revela benefícios de terceira dose para os mais idosos



Um estudo feito em Israel aponta para a necessidade de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas mais velhas. O estudo demonstra que, com a terceira dose, os idosos ficam com quase menos 20% de hipóteses de contrair doença grave.

Um estudo feito em Israel aponta para a necessidade de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas mais velhas. O estudo demonstra que, com a terceira dose, os idosos ficam com quase menos 20% de hipóteses de contrair doença grave.





08h00 - Mais 713 casos e cinco mortes em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 713 casos de infeção por covid-19, elevando para 1.066.346 o total desde o início da pandemia.Mais cinco doentes não sobreviveram à doença, havendo agora um total de 17.952 mortes acumuladas no país.O mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde dá ainda conta de mais 986 recuperados da covid-19, para um total de 1.016.913.