Covid-19. A situação ao minuto

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, anunciou que o país continua sem casos positivos do novo coronavírus. No resto do mundo continuam a surgir novos casos. A Coreia do Sul, o país com maior número de casos a seguir à China, anunciou mais três mortos e 594 novos casos de contaminação, o que eleva para 2.931 o número de infetados. Na Europa, Itália continua a ser o país com mais atingido pelo surto, regista 17 mortos e 605 infetados.

13h25 - Itália, França, Alemanha e Espanha são os países com mais casos na Europa



O número de casos de infeção na europa não pára de aumentar. E por isso apertam-se também as medidas de controlo para evitar maior propagação do virus.

A liga italiana de futebol, por exemplo, adiou todos os jogos que estavam inicialmente já agendados para serem à porta fechada.



Ainda assim, em cidades como Milão, procura-se recuperar o máximo da normalidade.

13h15 - DGS aconselha a evitar afetos e a aumentar higiene



Contenção social é a recomendação da Direção-Geral da Saúde num cenário de epidemia. Menos afetos, mais higiene, e sobretudo nada de alarmismos.

Graça Freitas sublinha que as máscaras são para serem usadas só pelas pessoas que estão doentes e que não há necessidade de uma corrida aos supermercados para abastecer as casas.

13h10 - Governo está a estudar plano integrado de apoio laboral



O Governo ainda não sabe como vão ser pagas as faltas ao trabalho, no caso de quarentenas preventivas, devido ao novo coronavírus.



No entanto, o Ministério do Trabalho admite que está a estudar uma estratégia integrada de intervenção nessa matéria e a Direção-Geral da Saúde garante que nenhum trabalhador vai ser prejudicado.



Algumas das multinacionais com sede ou presença em Portugal já começaram a tomar medidas concretas, reduzindo, por exemplo, o número de viagens profissionais e recorrendo a teletrabalho.

12h27 - Números atualizados



Os números da epidemia de Covid-19 continuam a subir. Até ao momento, o novo coronavírus já infetou 85.406 pessoas, das quais morreram 2.933, segundo as autoridades dos 60 países e territórios afetados.



Da totalidade de pessoas infetadas a nível global, quase 40 mil já recuperaram da infeção.







12h00- Liga italiana adia Juventus-Inter e mais quatro jogos para maio



A Liga italiana de futebol decidiu hoje adiar o jogo Juventus-Inter de Milão, e mais quatro encontros da 26.ª jornada da 'Serie A', para 13 de maio, após a 36.ª ronda, devido ao coronavírus Covid-19.



Os cinco embates estavam agendados para domingo e, numa primeira decisão, na quinta-feira, tinha sido decidido, pelo Governo, que os mesmos se realizariam à porta fechada.



Além do embate entre o conjunto de Cristiano Ronaldo e o Inter de Milão, foram adiados os encontros Udinese-Fiorentina, Milan-Genova, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.



Na segunda-feira, o Governo tinha decidido realizar jogos à porta fechada em seis regiões do norte do país.



As seis regiões em questão são a Lombardia, Veneto e Piamonte, as três mais afetadas pelo coronavírus, mas também Friuli Venezia Giulia, Liguria e Emilia Romagna.





11h50 – Morreu deputado iraniano infetado com Covid-19



Mohammad Ali Ramazani Dastak, eleito na semana passada como membro parlamentar, já estava infetado há alguns dias.



Existem ainda mais cinco deputados infetados com Covid-19.



O novo coronavírus já provocou 43 mortos no país. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 205 novos casos, o que eleva o número total de infetados para 593.





11h32 - Governo de Macau freta avião para retirar residentes em Hubei



Os residentes de Macau que se encontram atualmente na província chinesa de Hubei, centro do surto do novo coronavírus, vão regressar num voo `charter`, na próxima semana, foi hoje anunciado.



O diretor dos Serviços de Saúde de Macau disse que o voo será feito na sexta-feira ou no sábado e trará entre 50 e 60 residentes atualmente na capital de Hubei, Wuhan, e nos arredores desta cidade.



Lei Chin Ion advertiu que existirá um "risco acrescido de infeção" na viagem de avião, a partir do aeroporto de Wuhan, e na deslocação de carro entre as diferentes localidades onde se encontram e o aeroporto.



"Pessoal médico e alguns funcionários de Macau vão acompanhar os residentes que tenham manifestado vontade de regressar" e tenham feito um registo junto das autoridades do território, indicou o responsável, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.



O pessoal médico irá a Wuhan para acompanhar os residentes e fazer apenas exames básicos de diagnóstico, com observação e medição da temperatura, disse Lei Chin Ion.



Os serviços de Saúde de Macau vão preparar-se para colocar estas pessoas em isolamento e exames dos residentes que regressarem de Wuhan.



"Há a possibilidade de alguns residentes apresentarem resultados positivos nas análises e temos que estar preparados para isso", frisou.



Após a avaliação poderão seguir viagem os residentes que não apresentem sintomas nem sejam familiares de casos confirmados na província. À chegada ficarão em isolamento nas instalações no alto de Coloane, explicou.







10h35 - Guterres apela aos países apoio e responsabilidade totais no controlo da epidemia



António Guterres defende que não é tempo para o pânico mas sim para estar preparado.



O secretário-geral da ONU apela à responsabilidade de todos os países no total apoio e solidariedade para conter rapidamente a propagação do novo coranavírus.

10h19 – DGS aponta para hipótese de 21 mil portugueses virem a ser infetados



Questionada sobre o pior cenário, que já tinha antes referido, de um milhão de portugueses virem a estar infetados pelo novo coronavírus, Graça Freitas acredita que Portugal estaria preparado, mas informou que os cálculos mais recentes apontam para um número muito inferior.



“A preparação terá que acontecer, porque nós quando temos gripe muito má, e há épocas gripais muito más, os nossos serviços têm a capacidade de não só tratar os doentes que continuam a existir (…) como de tratar as epidemias”, explicou.



O cenário de um milhão de pessoas infetadas em Portugal está, assim, descartado neste momento. De acordo com a DGS, o cenário mais recente está a ser ainda avaliado com base nos últimos dados revelados pela China, mas o número mais provável atualmente fixa-se nas 21 mil pessoas infetadas.



Graça Freitas salientou que a linha de contenção do novo vírus, incluindo a rede de instalações hospitalares preparadas para receber eventuais casos, está a ser alargada à medida que o número de infeções à escala global aumenta.

9h43 - Não há casos positivos em Portugal







Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, anunciou que o país continua sem casos positivos do novo coronavírus.











“Também quero transmitir que, quando houver um caso positivo, porque nós estamos à espera que aconteça, porque como sabem a situação epidemiológica no mundo vai originar um caso positivo mais tarde ou mais cedo em Portugal, e provavelmente até mais, obviamente nós comunicaremos de imediato”, declarou a diretora-geral da Saúde.



Graça Freitas garante que a DGS está “a comunicar com total transparência para promover confiança e tranquilidade” entre os portugueses.



Referindo-se a notícias sobre alegados casos positivos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, a DGS desmentiu tais factos e pediu que se tenha em conta que, quando se realizam testes para deteção de Covid-19, são também testadas outras viroses, entre as quais a comum gripe, que por vezes obtêm resultado positivo.

9h30 - Produção industrial chinesa com queda acentuada



A indústria manufatureira chinesa registou em fevereiro uma queda acentuada, mais do que era esperado, apesar dos esforços para conter o surto de Covid-19, que prejudicou a segunda maior economia mundial, segundo dados oficiais hoje divulgados.



A informação tornada pública pelo Gabinete Nacional de Estatística caiu dos 50 pontos registados em janeiro para os 35,7, numa escala de 100 pontos e na qual números abaixo de 50 indicam a contração da produção industrial.



Os dados foram tornados públicos no momento em que os mercados de ações em todo o mundo estão a ser abalados pelo receio de que se agrave a nível global a propagação do novo coronavírus que surgiu no centro da China em dezembro.







9h14 - Guterres quer conferência em Nova Iorque sobre mulheres com formato reduzido



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, defendeu o redimensionamento de uma conferência anual sobre mulheres prevista para Nova Iorque, EUA, devido à epidemia de coronavírus, disse hoje o seu porta-voz.



O início da conferência está agendado para 9 de março e deveria reunir 12.000 participantes de todo o mundo.



"Em vista da rápida disseminação" do novo vírus e da "necessidade de harmonizar o trabalho das Nações Unidas com os problemas de saúde pública, o secretário-geral sugeriu à Comissão sobre o Estatuto da Mulher que realizasse uma reunião de formato reduzido, com participação limitada em Nova Iorque", afirmou Stéphane Dujarric, em comunicado.







9h06 - Confirmados dois novos casos na Catalunha



As autoridades da Catalunha confirmaram a existência de dois novos casos. São agora seis os casos confirmados.



Um dos casos é uma mulher de 52 anos residente em Girona que se deslocou recentemente a Itália.



O outro é um homem, residente em Barcelona, que esteve em contacto com um dos outros casos já confirmados.





8h40 - Portugal pode, no pior cenário, chegar a um milhão de infetados







A diretora-geral da Saúde admite que, no pior cenário possível, Portugal poderá ter um milhão de infetados pelo novo coronavírus. Graça Freitas refere que o cenário mais plausível seja de 21 mil infetados na semana mais crítica.







"Estamos a fazer cenários para uma taxa total de ataque de 10% (um milhão de portugueses) e assumindo que vai haver uma propagação epidémica mais intensa durante, pelo menos, 12 a 14 semanas", afirmou Graça Freitas, em entrevista ao semanário Expresso, publicada hoje.

A responsável da DGS considera ainda que, dependendo da disseminação do Covid-19 em Portugal, poderá ser decretada a quarentena obrigatória.





A China registou mais 47 mortes causadas pelo coronavírus Covid-19, elevando o total para 2.835 desde o início da epidemia, e identificou ainda 427 novos casos.



Entretanto, a Coreia do Sul anunciou mais três mortes e 594 novos casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19, o maior aumento diário até agora, que eleva o número total de infetados para 2.931. Três mulheres morreram na região sul de Daegu, aumentando o número de mortos para 16 no país, informaram as autoridades de saúde sul-coreanas em comunicado.



Na Europa, Itália é o país mais atingido pelo surto, com 17 mortos e 605 infetados.



Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde do Estado do Oregon anunciaram na sexta-feira que uma pessoa contraiu o novo coronavírus de uma fonte desconhecida, o terceiro caso do género no país.







A paciente, que não viajou recentemente e não terá estabelecido contacto com uma pessoa infetada, foi internada, em isolamento.





A mulher reside no condado de Washington, perto de Portland. Dois outros casos semelhantes de contaminação de origem indeterminada foram identificados esta semana no norte da Califórnia, estado vizinho do Oregon.



A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, em dezembro de 2019, já infetou mais de 84 mil pessoas em 53 países de cinco continentes, das quais morreram quase três mil.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.



Além de 2.835 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.



Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão com confirmação de infeção.







A Organização Mundial da Saúde aumentou ontem para muito elevado o nível de ameaça causado pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. A epidemia foi declarada pela OMS como emergência de saúde pública internacional.





A diretora-geral da Saúde explicou que os estudos realizados estimam que 80% do total de infetados pelo novo coronavírus "vão ter doença ligeira a moderada", 20% terão "doença mais grave" e apenas 5% uma "evolução crítica".Neste cenário, a taxa de mortalidade "será à volta de 2,3% e 2,4%".A responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS) acrescentou que "no cenário mais plausível" poderá haver "cerca de 21.000 casos na semana mais crítica", dos quais 19.000 poderão ter sintomas ligeiros, "como a gripe", e 1.700 terão "de ser internados, nem todos em cuidados intensivos".Graça Freitas esclareceu que as autoridades de saúde de Portugal construíram esta previsão tendo por base a fórmula utilizada para a pandemia da Gripe A, em 2009."Estamos a trabalhar com cenários para a taxa de ataque da doença, como fizemos com a pandemia de gripe, em 2009. Na altura, pensávamos que podia ter uma taxa total de ataque de 10%: um milhão de pessoas doentes ao longo de 12 semanas, mas não todas graves. Mas, afinal, foram 7%, cerca de 700 mil pessoas no total da época gripal 2009/10", explicitou, adiantando que "uma epidemia depende da taxa de ataque, da duração e da gravidade".Contudo, no caso do Covid-19, ainda não se sabe tudo para "fazer cenários tão bem feitos".Graça Freitas realçou que o plano para responder à propagação do novo coronavírus em Portugal prevê a disponibilização de 2.000 camas em hospitais e 300 quartos com pressão negativa.Se a doença progredir haverá "isolamento por quartos e por enfermaria", por exemplo, para "todas as pessoas que adoeceram no mesmo dia", referiu.A diretora-geral da Saúde afirmou também que "as notícias falsas e as redes sociais" são "um grande problema" associado ao surto do novo coronavírus."O maior medo que tenho é do comportamento humano, de informações virais (na internet) que podem ser contraproducentes", sustentou Graça Freitas, acrescentando que o Covid-19 difere de outros surtos por ser "uma epidemia 'online' e um vírus" sobre o qual não se sabe tudo.