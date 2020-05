Covid-19 Abrantes. Quinze pessoas infetadas em Lar ilegal

Dez são idosas, utentes do lar, que, embora não apresentassem sintomas, foram internadas no Hospital de Abrantes. Os outros cinco estão em casa, sob vigilância médica.



Os testes foram feitos aos idosos, funcionários e aos proprietários deste lar que funciona na localidade de Carvalhal e que não está licenciado.



O Presidente da Câmara de Abrantes alerta a população para a importância de ainda ser necessário manter as regras indicadas pela DGS, não facilitando o contágio.