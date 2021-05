Covid-19. Açores anunciam rastreios nas escolas com testes de saliva

"Na próxima semana, já teremos possibilidade de testar através de saliva os alunos da região. Os alunos estão cansados da testagem, a zaragatoa tem um efeito evasivo evidente e com a testagem através de saliva parece-nos mais um contributo para manter o controle da pandemia", avançou Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Segundo o governante, "as testagens nas escolas vão ser aleatórias e regulares", abrangendo "cerca de 30% das respetivas populações escolares".

Questionado sobre a realização de testes de despiste do novo coronavírus que provoca a doença covid-19 em farmácias, com comparticipação do executivo açoriano, anunciada há várias semanas, Clélio Meneses disse apenas que está ainda "a ser acordada com a Associação Nacional de Farmácias".

Quanto à vacinação contra a covid-19, o secretário regional da Saúde disse que neste momento não existe qualquer dificuldade "nem no número de vacinas, nem de resposta", alegando que o processo está a decorrer "a bom ritmo" e que já foi ultrapassada "a fasquia das 2.000 vacinas" por dia.

"Somos nove ilhas com constrangimentos evidentes e óbvios que trazem algumas dificuldades, mas neste momento o processo está a decorrer com a celeridade e o rigor que deve decorrer. E pretendemos que nos próximos dias e nas próximas semanas tenha um incremento maior", salientou, acrescentando que o executivo está a tentar atingir a taxa de 70% de vacinação antes do final do verão.

Questionado sobre casos de pessoas com mais de 60 anos que ainda não foram contactadas para ser vacinadas, o governante disse que "pode sempre haver exceções", mas que o processo de vacinação dessa faixa etária está "concluído objetivamente".

"Dentro de duas semanas teremos vacinados os açorianos com mais de 55 anos que o aceitarem", reforçou.

Clélio Meneses disse ainda que está prevista a contratação de mais enfermeiros, em regime de prestação de serviços, mas que tal só será possível quando o Orçamento da região for publicado.

Segundo o secretário regional da Saúde, foram já administradas nos Açores 122.717 doses de vacinas contra a covid-19 a 79.081 pessoas (32,1%), das quais 43.636 com duas doses (17,7%).

Os Açores têm atualmente 285 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19, dos quais 279 em São Miguel, dois no Pico, um na Terceira, um no Faial, um nas Flores e um em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados na região 5.467 casos de infeção, tendo ocorrido 5.020 recuperações e 33 mortes. Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 79 pessoas e 50 apresentaram comprovativo de cura anterior.