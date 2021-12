Covid-19. Açores fazem despiste a 4.000 pessoas em postos de testagem rápida

"Prevê-se, entre ontem, hoje e sexta-feira, cerca de 3.000 testes realizados em São Miguel. Na ilha Terceira prevê-se que hoje se ultrapasse os 1.000 testes. Estamos a falar de muita gente a ser testada e a tentar assegurar a sua proteção e a proteção daqueles com quem se relacionam", afirmou o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses, à margem de uma visita ao posto de vacinação instalado na Praia da Vitória, na ilha Terceira.

No pavilhão de artes marciais da Praia da Vitória, num posto de testagem improvisado, anunciado na quarta-feira, a fila era longa e só durante a manhã tinham sido testadas 300 pessoas no local.

Clélio Meneses considerou que a operação de testagem gratuita de despiste do coronavírus, que provoca a doença covid-19, montada nas ilhas de São Miguel e Terceira, pelas unidades de saúde em colaboração com os municípios e outras entidades, sem necessidade de marcação prévia, foi validada "pela adesão das pessoas".

"Gostaria de realçar a adesão cívica das pessoas à oportunidade que lhes é dada, mas também sobretudo o sentido de partilha solidária no envolvimento de várias entidades nesta resposta que é dada", salientou.

Para além de dois postos de testagem na ilha Terceira, em Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, estiveram já hoje a funcionar quatro postos na ilha de São Miguel, dois em Ponta Delgada, um na Ribeira Grande e um no Nordeste.

Na sexta-feira, deverão abrir mais dois postos na ilha de São Miguel, nos concelhos da Povoação e Vila Franca do Campo, bem como um posto na ilha do Faial.

"Na ilha do Faial está prevista a existência de um posto do género deste e as várias unidades de saúde estão a criar condições para dar esta resposta", afirmou.

O executivo açoriano comparticipa um teste rápido de antigénio por semana, realizado em farmácias, mas apenas 14 em quatro ilhas (São Miguel, Terceira, Pico e Santa Maria) aderiram ao protocolo.

Numa altura em que é obrigatória a apresentação de testes negativos para participar em eventos, está prevista também a criação de uma convenção com laboratórios, mas ainda não foi anunciada a lista dos aderentes.

Questionado sobre as ilhas em que não é possível ter acesso a testes gratuitos através de farmácias ou laboratórios, o secretário regional da Saúde disse que esses testes podem ser realizados nas unidades de saúde.

"Nas outras ilhas onde não há laboratório e não há estas soluções, é possível através da unidade de saúde de ilha haver essa testagem gratuita. É esta a determinação da secretaria regional da Saúde", avançou.

Clélio Meneses justificou o facto de não terem sido criados postos de testagem rápidos em todas as ilhas com a dimensão e demografia das ilhas.

"Em ilhas maiores é necessário que haja postos de testagem com esta dimensão, o que não acontece em ilhas mais pequenas, onde as respetivas unidades de saúde, através dos meios normais podem proceder às respetivas testagens", frisou.

O governante salientou que, quando a resposta privada (farmácias e laboratórios) for "suficiente e adequada para as necessidades e para a procura", deixará de ser necessário recorrer aos meios das unidades de saúde de ilha.

"Ao contrário daquilo que possa parecer, o Serviço Regional de Saúde não é só testagem, não é só vacinas, não é só urgências, não é só consultas, não é só internamentos, porque é afinal tudo isto e nada disto pode parar, porque tudo isto está a acontecer", sublinhou.

Os Açores têm atualmente 1.316 casos de infeção ativos, sendo 913 em São Miguel, 218 na Terceira, 98 no Faial, 35 em Santa Maria, 28 no Pico, 21 na Graciosa, dois nas Flores e um em São Jorge.

Hoje foram registados 288 novos casos, o terceiro recorde diário consecutivo de novos casos por dia.

Estão internados 14 doentes com covid-19 na região, incluindo quatro em unidade de cuidados intensivos.