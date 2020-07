Covid-19. Açores mantém sério risco de registar novos casos

O presidente do executivo açoriano respondia a reivindicações acerca das alterações ao modelo dos serviços de saúde no Pico, durante o conselho de ilha do Pico, que decorreu ao final do dia de sexta-feira, integrado na visita estatuária do governo à ilha."Não nos iludamos. Isto não é apenas uma brincadeira. Nós continuamos com risco sério e elevado de ter casos de covid-19", declarou Vasco Cordeiro, destacando que esse risco surge de "toda a vez que entra um avião num aeroporto dos Açores".Vasco Cordeiro considerou que a "prioridade" na fase atual é "estar alerta nesta guerra da pandemia", sendo que, "passada esta fase", o executivo regional poderá "debater" e "analisar" as sugestões às alterações dos serviços de saúde nas ilhas da região.Sobre o os cuidados de saúde no Pico, o líder do Governo açoriano referiu que a "única opção política que está aqui em causa" é garantir que a ilha consegue estar "preparada" para dar resposta a um eventual surto da covid-19.O presidente do Governo referiu que a prioridade do executivo é a "defesa da saúde dos açorianos", seguida da necessidade de "defender o emprego e fomentar economia no meio deste vendaval" da pandemia da covid-19.





Novo coronavírus é preocupação constante







Durante a reunião, o presidente da Associação de Municípios da ilha do Pico, Mark Silveira, salientou que existe uma proposta de alguns profissionais de saúde para a criação de um serviço de atendimento permanente nas Lajes e em São Roque.", afirmou Silveira.No final do conselho, o secretário da presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, frisou não ser possível fazer uma discussão sobre o setor da saúde sem esquecer o contexto da pandemia da covid-19.", afirmou o secretário regional.Berto Messias realçou a evolução dos serviços de saúde na ilha do Pico, ao nível dos recursos humanos e de infraestruturas.





Números da pandemia no arquipélago



O Governo Regional chegou esta sexta-feira à ilha do Pico para realizar uma visita estatutária de dois dias, cumprindo o Estatuto Político-Administrativo dos Açores.Os Açores têm atualmente cinco casos ativos de covid-19: quatro em São Miguel e um na Terceira.No total, foram registados na região 152 casos, dos quais 132 recuperaram e 16 morreram.