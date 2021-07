Covid-19. Açores realizam rastreio em massa na freguesia de Água de Pau

"Atendendo a que a freguesia de Água de Pau tem uma elevada incidência de casos, representando 51% do concelho da Lagoa, vai ocorrer uma rastreio massivo à população", adiantou o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

O rastreio vai decorrer de 05 a 07 de julho, entre as 15:30 e as 19:30, no Comunitário de Água de Pau, envolvendo 35 profissionais, numa parceria entre a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, a Direção Regional da Saúde, a Câmara Municipal da Lagoa e a Ordem dos Enfermeiros.

O executivo açoriano prevê que sejam testadas cerca de 2.500 pessoas com mais de 6 anos, sendo que os utentes com vacinação completa não necessitam fazer o teste de despiste.

A freguesia de Água de Pau regista 48 casos ativos de infeção por SARS-CoV dos 94 verificados no concelho da Lagoa, que tem cerca de 14.700 habitantes.

A partir das 00:00 de sábado, as medidas restritivas para combate à covid-19 na ilha de São Miguel mantêm-se sem alterações, com exceção do concelho de Ponta Delgada, que baixa do nível de médio alto risco para médio risco.

Segundo os números registados na última semana, Vila Franca do Campo e Nordeste deviam subir de nível risco, mas, como a resolução do Conselho de Governo em vigor até 09 de julho só prevê mudanças quando há uma descida do nível de risco, os dois concelhos mantêm-se com as mesmas medidas.

Assim, Vila Franca do Campo fica sujeita a medidas de baixo risco (em vez de médio) e Nordeste a medidas de muito baixo risco (em vez de baixo).

Ribeira Grande e Lagoa continuam em nível de alto risco e a Povoação mantém-se em muito baixo risco, à semelhança dos concelhos das restantes ilhas dos Açores, onde não está identificada transmissão comunitária.

A ilha do Corvo, vacinada em massa nos meses de fevereiro e março, já não está sujeita a medidas restritivas coletivas e o mesmo deverá acontecer, gradualmente, no resto do arquipélago.

Nas ilhas sem hospital, onde já se iniciou também uma vacinação em massa, já há uma data prevista para que tal aconteça, com exceção das Flores, onde não foi atingida a meta de 70% de vacinação.

Em Santa Maria, as medidas serão levantadas no dia 12 de julho, em São Jorge em 21 de julho, na Graciosa em 23 de julho e no Pico em 24 de julho.

Nessas datas, haverá apenas "planos de contingência para eventos e para estabelecimentos com salas de dança" e "a manutenção, por enquanto, das regras de comportamento individual, nomeadamente uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos".

"Nas restantes ilhas, o processo prossegue a bom ritmo, estimando-se que se alcancem os mesmos objetivos em prazos aproximados entre final de julho e meados de agosto", salientou Clélio Meneses.

A avaliação dos níveis de risco na região tem por base um modelo alemão, de semáforos, e é calculado em função do número de novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes num período de sete dias.

Existem cinco níveis de risco: muito baixo (menos de 25 casos por 100 mil habitantes), baixo (entre 25 e 49 casos por 100 mil habitantes), médio (entre 50 e 74 casos por 100 mil habitantes), médio alto (entre 75 e 99 casos por 100 mil habitantes) e alto (mais de 100 casos por 100 mil habitantes).

Nos concelhos de alto risco, os restaurantes têm de encerrar às 22:00 e os cafés estão proibidos de funcionar, havendo ainda proibição de circulação na via pública entre as 23:00 e as 05:00.

Nos níveis de médio alto e médio risco, os restaurantes e cafés têm de encerrar às 22:00, nos de baixo risco às 23:00 e nos de muito baixo risco às 23:59.

Os ajuntamentos na via pública estão limitados a 10 pessoas nos concelhos de muito baixo risco, a oito nos de baixo risco, a seis nos de médio risco e a quatro nos de médio-alto risco.

Os Açores têm atualmente 283 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, dos quais 274 em São Miguel, quatro no Faial, dois na Graciosa, um na Terceira, um em São Jorge e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados na região 6.364 casos de infeção, tendo ocorrido 5.909 recuperações e 33 mortes. Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 83 pessoas e 56 apresentaram comprovativo de cura anterior.

Foram administradas até quarta-feira 224.012 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 124.738 pessoas com, pelo menos, uma dose (51,4% da população, de acordo com dados da Pordata relativos a 2019) e 99.274 pessoas com vacinação completa (40,9%).