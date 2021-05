Covid-19. Açores registam 19 casos nas últimas 24 horas

Na sequência das 1.238 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, verifica-se que no concelho da Ribeira Grande foram registados sete casos, três em Ponta Delgada, quatro na Povoação e cinco na Lagoa, tendo-se registado duas recuperações.

Estão internados 15 doentes e, destes, estão 14 no Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, com um em Unidade de Cuidados Intensivos, e um doente internado no Hospital de Santo Espírito, da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos, encontrando-se em vigilância ativa 993 pessoas.

A região conta com 215 casos ativos: 209 em São Miguel, três na Terceira, dois nas Flores e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.922 casos positivos de covid-19 nos Açores e recuperaram da doença 4.554 pessoas.

Morreram 31, saíram do arquipélago 79 e 43 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 até 29 de abril, foram administradas nos Açores 79.589 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 56.419 pessoas com 15 ou mais anos, com a primeira dose (27,85% taxa de cobertura), e 23.170 pessoas com ambas as doses (11,44% de taxa de cobertura), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

Em Portugal, morreram 16.976 pessoas dos 836.947 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.