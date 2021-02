Covid-19. Alargada testagem a um universo mais vasto de pessoas

De acordo com a norma relativa ao rastreio de contactos no âmbito da pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2, que produz efeitos a partir das 00h00 de dia 15, segunda-feira, “”.





O documento também explicita que “em situações de cluster ou de surto todos os contactos” devem fazer “teste laboratorial para SARS-CoV-2 (testes rápidos de antigénio), o mais cedo possível, que podem ser repetidos sequencialmente, sob a coordenação das autoridades de saúde”.

O alargamento da testagem a todos os contactos com pessoas infetadas já tinha sido anunciado na quarta-feira pela DGS e pela ministra da Saúde, Marta Temido.Em comunicado divulgado na quarta-feira, a entidade tutelada por Graça Freitas explicitou que, “atendendo à situação epidemiológica atual, quer pela emergência” das estirpes detetadas em outros países e que, entretanto, já se disseminaram por Portugal, quer pela “diminuição da incidência diária” de infeções, a DGS iria atualizar as orientações.A Direção-Geral da Saúde acrescentou que a utilização de TRAg foi “progressivamente alargada”, quer ao nível dos locais onde os TRAg podem ser feitos, “quer ao nível dos profissionais que os podem realizar”.No mesmo dia, a ministra da Saúde defendeu a necessidade de uma testagem massiva e não descartou a possibilidade de se fazer testes grátis.", afirmou Marta Temido na Comissão de Saúde, na Assembleia da República.O aumento da testagem tem sido defendido por vários especialistas, nomeadamente pelo epidemiologista Manuel do Carmo Gomes, que disse na terça-feira que a testagem em massa é a "arma principal" no combate à pandemia.