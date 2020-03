Covid-19. Alunos da Universidade do Minho em quarentena preventiva

Estão em quarentena profilática, em várias residências universitárias, 87 alunos da Universidade do Minho. São sobretudo estudantes que partilhavam estes espaços de habitação com pessoas que mantiveram contacto recente com o aluno infetado pelo novo coronavírus e que já está internado no Hospital de São João, no Porto.