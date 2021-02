Fonte hospitalar explica à agência lusa que depois de se ter verificado um alívio nos serviços esses doentes começaram a ser atendidos pela unidade.

Ontem 20 doentes infetados com Covid foram transferidos deste hospital para centros hospitalares do norte. Quinze para o São João, no Porto e cinco para o hospital de Gaia, como refere Luís Pisco da ARS de Lisboa e Vale do Tejo.