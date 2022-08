Covid-19. ANAFRE acusa Governo de estar a dever 5 ME às autarquias

Jorge Veloso esteve reunido com o Presidente e abordou este tema que, segundo ele, tem demorado a ser resolvido.



O presidente da Associação de Freguesias revelou que o montante em dívida ronda os cinco milhões de euros desde março de 2020 até agora.



Em maio, a ANAFRE criticou a proposta de Orçamento do Estado por não incluir o pagamento às juntas das despesas extraordinárias que tiveram com a covid-19 no apoio às famílias.



Jorge Veloso afirmou que todos os meses as freguesias fazem o reporte de despesas para a Direção-Geral das Autarquias Locais, mas sem qualquer resposta para que sejam ressarcidas.