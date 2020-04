Covid-19. As novas rotinas no hospital de Santa Maria

No último mês e meio, o Santa Maria preparou estratégias para lidar com o pior cenário mas, nas últimas semanas, a chamada fase de planalto da curva covid parece ter permitido algumas tréguas. Uma estabilidade frágil que não deixa médicos enfermeiros e auxiliares descansados.



A reportagem da Antena 1 entrou no Santa Maria para perceber o que mudou na vida do hospital em tempos de pandemia. Uma reportagem de José Guerreiro para ouvir na íntegra depois do noticiário das 10h00.