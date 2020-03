Covid-19. Assembleia plenária dos bispos adiada de abril para junho

Em nota divulgada ao final da noite de quarta-feira pelo Secretariado Geral da CEP, é indicado que a Assembleia Plenária, que estava prevista para o período de 20 a 23 de abril, fica adiada para os dias 15, 16 e 17 de junho, pelo que não se realizarão as Jornadas Pastorais do Episcopado previstas para esta data.Na ocasião deverão ser discutidas as normas que regerão a ação da Igreja no que respeita ao, tendo em conta que o padre Manuel Barbosa, secretário da CEP, anunciara em janeiro que este seria um dos principais assuntos a ocuparem os bispos na Assembleia Plenária a realizar em Fátima em abril.Os bispos vão analisar “as diretrizes para transformar em normas, como o Papa Francisco tem pedido às conferências Episcopais, sobre a proteção de menores e pessoas vulneráveis na Igreja”, disse Manuel Barbosa no final da reunião do Conselho Permanente da CEP em 14 de janeiro.

Entretanto, a Conferência Episcopal, na nota divulgada na noite de quarta-feira, anunciou que “comunga da iniciativa proposta pela Conferência Episcopal Italiana”, para que às 21h00 de hoje, quinta-feira, “Solenidade de São José, se reze o Rosário segundo os Mistérios Luminosos por todos os atingidos pela pandemia do coronavírus: pelos defuntos (…) e pelos doentes e pessoas que cuidam deles e arriscam a sua vida neste serviço (médicos, enfermeiros e voluntários)”.





A próxima Assembleia Plenária da CEP ficará marcada pela eleição dos novos titulares da Conferência Episcopal, sendo certa a substituição de Manuel Clemente na presidência, por estar a concluir o segundo mandato. Pelos estatutos, o presidente não pode exercer mais que dois mandatos consecutivos.