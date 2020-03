Covid-19. Associação Habita quer suspensão de despejos e requisição civil de hotéis

“Não se fazem quarentenas na rua”, afirmou Rui Viana Pereira um dos membros da associação Habita.



A Câmara Municipal de Lisboa (CML) está a despejar dezenas de famílias em vários bairros sociais sem a possibilidade de construírem abrigos provisórios. Os despejos começaram no Bairro Alfredo Bensaúde, após se terem intensificado os alarmes sobre a epidemia do novo coronavírus.



A associação critica a medida tomada pela CML por considerar que assim “as pessoas ficam ainda mais expostas ao contágio” do novo coronavírus.



Neste sentido, a Habita pretende que o Estado proceda a devolução das casas às famílias expulsas e que sejam ressarcidas com bens indispensáveis aos cuidados de saúde e prevenção. Isto ocorre por a maioria dos despejos ter sido acompanhada pela destruição de bens pessoais e familiares.



Ainda segundo a associação, se não houver a possibilidade de as pessoas voltarem para as suas antigas habitações, elas deverão ser reencaminhadas para instalações hoteleiras até ser encontrada uma alternativa de alojamento que não apresente custos nem para o Estado nem para as famílias.



Outra das propostas apresentada pela associação é a requisição civil dos hotéis privados para servirem de alojamento em quarentena que só se irá justificar se a situação provocada pelo Covid-19 for agravada.



Esta medida deverá aplicar-se a todos os casos em que se trata de uma quarentena simples, na qual a intervenção direta dos hospitais não seja necessária, de modo a evitar o esgotamento das instalações hospitalares.



De acordo com um membro da Habita, a indústria hoteleira e a saúde privada possuem uma dívida social e “está na hora de a hotelaria e a saúde privada pagarem a divida social”.