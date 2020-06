Covid-19. Associação que ajuda idosos no domicilio quer apuramento de novos casos

Foto: Reuters

Com o ressurgimento de novos surtos de Covid-19 em vários lares do país, o presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso diz que é fundamental apurar a origem deste fenómeno.

Em Cinfães, são já 55 as pessoas infetadas,na Santa Casa da Misericórdia e, em Aljubarrota, foram 39 os utentes e funcionários a testarem positivo, num lar também da Santa Casa.



João Ferreira de Almeida, presidente desta associação, sublinha a importância de perceber as causas desta situação e lembra que além de visitas todos os dias entram muitos funcionários nestas instituições.



O presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso diz compreender que muitos lares, pelo menos 24 no Barlavento Algarvio, estejam de novo a interditar vistas.



Restrições que são bem-vindas se forem para reorganizar as condições de segurança nestes espaços geriátricos.



Em Cinfães, a autarquia reúne-se esta quina-feira com autoridades de saúde locais e nacionais para definir uma estratégia, depois de terem sido detectados 55 casos de Covid-19 no lar da Misericórdia.



Aguarda-se ainda o resultado de 32 testes feitos a idosos que estavam a receber apoio domiciliário.