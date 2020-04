Covid-19. Atividade de "rent-a-car" permitida para transporte de medicamentos

Segundo o diploma que executa o decreto presidencial que esta quinta-feira renovou por mais 15 dias o estado de emergência, o exercício da atividade de aluguer de veículos sem condutor (rent-a-car) vai ser permitido em deslocações "excecionalmente autorizadas" para aquisição de bens e serviços essenciais, como medicamentos, por motivos de saúde ou assistência a pessoas.



O "rent-a-car" pode ainda ser usado para prestação de assistência a condutores e veículos imobilizados ou sinistrados e para o exercício "das atividades de comércio a retalho ou de prestação de serviços autorizadas" ao abrigo do decreto que agiliza a execução do estado de emergência, que entrou em vigor às 00h00 desta sexta-feira.



O diploma prevê também o recurso a "rent-a-car" quando os veículos "se destinem à prestação de serviços públicos essenciais ou sejam contratualizados ao abrigo do regime jurídico do parque de veículos do Estado".