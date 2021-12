Covid 19. Aumenta o número de crianças em isolamento profilático

Desde 2020 já foram pagos 41 milhões de euros em apoios a pais e avós que tiveram de ficar em casa com crianças infectadas. O ministro da Educação diz esperar que as autoridades de saúde adequem agora os protocolos em caso de surto quando for significativa a vacinação de crianças.