Covid-19. Autarca de Marvão refere que situação está controlada

A única exceção no país é a região do Algarve, com um número de casos superior a 480 por 100 mil.



No país, são cada vez menos as camas ocupadas em Cuidados Intensivos.



Só 55 por cento do valor crítico de 255 camas têm doentes internados.



Mais de 29 mil pessoas com esquema de vacinação completo foram infetadas, o que representa apenas 0,4 por cento do total.



Seis concelhos estão com nível máximo de incidência.