Covid-19. Autarca de Ovar empenhado em "salvar muitas vidas"

As medidas estão a ser estudadas por um gabinete de crise municipal, que deverá decidir a gestão da prevenção e da contenção que vão ser impostas.



Até lá, as forças de segurança locais, PSP e GNR, já têm ordem de percorrer as ruas para garantir que os moradores cumprem a quarentena decretada e para fiscalizar entradas e saídas do município, que terão todas caracter excecional.



Salvador Malheiro tem estado a gerir a ameaça e afirma que o objetivo é "não haver circulação nas ruas de Ovar, as pessoas em casa, os estabelecimentos comerciais fechados, naturalmente as empresas poderão continuar a laborar mas não poderão expedir as suas mercadorias a não ser que sejam de bens indispensáveis".



Aos jornalistas o autarca definiu que poderão entrar bens "relacionados com a alimentação, água, os chamados bens indispensáveis à vida das pessoas".



"É para levar à risca", garantiu. "Nós temos de fazer tudo por tudo para ganhar esta batalha contra esse vírus aqui no município de Ovar", justificou lembrando que já existe ali um foco de contágio que "já está à escala comunitária".



Malheiro sublinhou a necessidade de "manter a paz social" e apelou à unidade de todos e ao esforço da população, "para conseguir cumprir as regras estipuladas".



"Tem de ser assim mesmo e limitar ao mínimo o nosso contacto social", disse.



O presidente do município apelou ainda às empresas para colaborarem "neste plano para que possamos daqui a uns dias, daqui a uns meses, ter a consciência de que salvamos muitas vidas".



O município é uma zona de transmissão comunitária ativa, com 35 casos confirmados, revelou o autarca, ainda com alguns casos suspeitos e com alta probabilidade de serem confirmados, numa curva de progressão "exponencial".



"De certeza absoluta que teremos um grau de infeção com casos reais muito maior", à semelhança do se está a passar noutros países, considerou Malheiro, afirmando estar a tentar "quebrar esta rede de contágio", em Ovar "e em todo o nosso Portugal".



O plano para enfrentar o surto está elaborado e inclui várias fases que vão ser implementadas ao longo das próximas horas, incluindo a articulação com as forças de segurança e forçar a quarentena.