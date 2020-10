Covid-19. Autarcas do distrito do Porto defendem Estado de Emergência na região

Rui Moreira diz que vai aguardar com tranquilidade pela deliberação do Conselho de Ministros Extraordinário para saber quais as competências dos Municípios para combater a evolução da Pandemia e "tomar medidas". O Presidente da Câmara do Porto afirma que "não é razoável tomar medidas avulsas".