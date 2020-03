Covid-19. Autarquia procura moldar Lisboa aos tempos da pandemia

A reunião extraordinária, marcada para as 15h00, foi proposta pela vereadora eleita pelo PSD Teresa Leal Coelho.



Na carta que enviou ao presidente da autarquia, Fernando Medina (PS), Teresa Leal Coelho lembra que a recente declaração do estado de emergência, que entrou em vigor às 00h00 do passado domingo e se irá prolongar por 15 dias, e as medidas que o Governo decretou nesse âmbito “determina uma alteração substancial do enquadramento jurídico e, consequentemente, das condições de contexto de vida na cidade de Lisboa por um período previsivelmente prolongado”.



Manifestando a sua disponibilidade para participar nas ações definidas e a definir pelo município, a vereadora salienta que todos os grupos políticos representados na Câmara de Lisboa têm “uma quota parte de responsabilidade” relativamente à implementação das medidas e “à decisão de canalização de recursos” para o combate à pandemia.



Na reunião, acrescenta, Fernando Medina deverá informar os vereadores sem pelouro (PSD, CDS-PP e PCP) sobre as orientações que o executivo está e pretende aplicar na cidade para combater o surto, assim como sobre os recursos que serão canalizados para esta “prioritária missão”.



Teresa Leal Coelho, a quem a concelhia do PSD retirou a confiança política em novembro, manifesta ainda “total solidariedade” para com os que se encontram no terreno, “desde o presidente aos vereadores do executivo, às forças de segurança, aos bombeiros e a todos os funcionários que estoicamente se colocaram à disposição para, no terreno, garantir as melhores condições possíveis, no atual contexto, à vida e às pessoas em Lisboa, particularmente aos mais vulneráveis”.