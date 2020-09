Covid-19. Autoridades avaliam idosos e lar em Évora para decidir evacuação do espaço

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

As autoridades estão a avaliar os 29 idosos com covid-19 de um lar ilegal, situado na periferia de Évora, e as condições da instituição para decidir sobre uma eventual evacuação do espaço. A revelação foi feita à Antena 1 pelo presidente do município.