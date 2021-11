Covid 19. Autoridades de saúde alertam sobre aumento do número de infecções

Desde há cerca de um mês que os casos de covid 19 têm vindo a subir. O índice de transmissibilidade, o RT, também está a aumentar e vai já em 1,4. As autoridades avisam que com este ritmo de crescimento os atuais 110 casos por 100 mil habitantes podem subir ate aos 240 dentro de dois a quatro meses.