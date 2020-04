Covid-19. Autoridades de saúde estão a averiguar mortes em casa

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

As autoridades de saúde estão a estudar as mortes de doentes com covid-19 ocorridas em casa ou em instituições e a averiguar as circunstâncias em que ocorreram, avançou esta tarde a diretora-geral da Saúde.