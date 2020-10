Covid-19. Bastonário e ex-bastonários acusam tutela de não ter aprendido a lição. "Estamos preocupados"

“O SNS e os seus profissionais, com grande abnegação e resiliência, deram uma boa resposta aos doentes Covid, mas a tutela não parece ter aprendido a lição dos meses que passaram”, refere o documento a que a RTP teve acesso e assinado por Miguel Guimarães, José Manuel Silva, Germano de Sousa, Gentil Martins, Carlos Ribeiro e Pedro Nunes.

“Já estamos na segunda semana de outubro, em pleno outono, e o que aconteceu, o que mudou de substancial na organização das pessoas e dos meios? Onde está o necessário e imprescindível plano — discutido, alterado e devidamente aprovado — para os dias e meses difíceis que enfrentamos?”, questionam.







Entre críticas a um plano da DGS “insuficiente e incompleto” na operacionalização para responder aos doentes covid e não covid, os bastonários alertam.







“Sra. Ministra da Saúde: estamos preocupados e compete-nos fazer esse alerta público. É vital que haja uma mudança imediata de rumo na estratégia do SNS. O SNS está novamente exposto a uma disrupção grave no seu funcionamento, numa altura em que ainda nem sequer foi capaz de começar a recuperar o fortíssimo abalo sofrido ao longo dos últimos meses”, referem.

Um dos signatários desta carta, José Manuel Silva, argumentou à Antena 1 que a comunidade médica está preocupada com uma eventual rutura dos serviços hospitalares.







Uma preocupação acrescida se tivermos em conta que a capacidade de resposta de alguns hospitais esteja já perto do limite quando ainda nem começou a época da gripe.Para além de José Manuel Silva, Pedro Nunes, Germano de Sousa, Carlos Ribeiro, António Gentil Martins e Miguel Guimarães, atual bastonário, são os signatários desta carta aberta enviada ao Governo.

SNS está sozinho. "Não há tragédia maior do que esta"

“O que nos move nesta carta aberta, Sra. Ministra da Saúde, é a angústia de quem conhece os doentes pelo nome e sabe que o SNS, como está, sozinho não os poderá ajudar a todos. Não há tragédia maior do que esta”, defendem os bastonários.Consideram que os meios técnicos e humanos são insuficientes e que o SNS não pode ficar nos ombros dos médicos e dos outros profissionais de saúde.“É preciso mudar já. É preciso um investimento de grande envergadura que reforce fortemente o SNS”, defendem, para dizerem que “Não há tempo a perder, Sra. Ministra”, remetendo uma resposta global, que envolva “sectores de saúde sociais e privados podem ser mais envolvidos no esforço covid e não-covid para que a capacidade instalada seja efetivamente usada em vez de desperdiçada”.Falam de falta de estratégia e, de um contexto atual que “ameaça direta e indiretamente a saúde dos portugueses”.

Exigem, por isso, uma resposta que responda à necessidade de acesso a todos os cuidados de saúde com uma resposta inequívoca a todos os doentes (covid, não-covid e gripe sazonal) e, através de programa excecional alargado, recuperar as listas de espera e os potenciais doentes “perdidos”, como lhes chamam.







O ex-bastonário Germano de Sousa, considera que se tem de "passar rapidamente à prática", aplicando medidas concretas que façam com que doentes covid e não covid sejam acompanhados "com a mesma celeridade".







O antigo responsável da Ordem dos Médicos lembra que a situação pandémica "chegou cedo, ao contrário do que se pensava".



“É o momento de reforçar a capacidade de resposta da saúde pública, dos cuidados de saúde primários, da saúde ocupacional, da medicina hospitalar, e de reforçar o acesso à saúde nas zonas mais carenciadas”, defendem, pedindo uma aposta na vídeo-consulta e nos cuidados nos lares de idosos.“É o momento do SNS unir os portugueses. Não podemos voltar a deixar alguém ficar para trás”, alertam.

Os bastonários olham para trás para fazer reparos ao que se passou na primeira fase da pandemia. Na carta falam do esforço das equipas clínicas, “para além dos limites físicos e mentais”, da “grave paragem de parte significativa da saúde não-covid”.







“Essa paragem súbita, potencialmente fatal para a economia, e que, paralelamente, fez disparar as listas de espera, criou um escudo artificial que não podemos correr o risco de repetir. Nesta segunda fase da pandemia, o SNS sofrerá toda a pressão da procura sem esta proteção, o que ameaça ter consequências dramáticas para os doentes confrontados com um SNS sem mãos a medir”, alertam.

“Os números dispensam adjetivos: neste período Covid-19, houve 100 mil cirurgias atrasadas no SNS, a que se junta um milhão de consultas nos hospitais, milhares de rastreios que ficaram por fazer, designadamente em oncologia, 17 milhões de meios e exames de diagnóstico e terapêutica, 5 milhões de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários. O número de óbitos não-Covid disparou, com mais 7144 mortes entre março e setembro do que a média dos mesmos meses dos últimos cinco anos”, refere o documento.





Consequências imediatas, a que acrescem as de médio prazo. “Desde AVC que não foram tratados em tempo útil, passando pelo agravamento de doenças como a diabetes ou situações oncológicas, como é sabido, as consequências vão, infelizmente, tornar-se mais esmagadoras a médio prazo. O não diagnóstico atempado e o não-tratamento prolongado, como está a acontecer, reduzem a esperança e a qualidade de vida dos doentes — doentes que, em muitos casos, desconhecem até que o estão”.

“Os graves problemas do SNS pré-covid já exigiam um plano de ação musculado e continuado, que tardava em chegar; o contexto atual tornou-se ainda mais complexo e exigente, retardando de forma brutal o combate e o tratamento das mais diferentes patologias. As semanas e os meses que se aproximam vão, por isso, exigir uma capacidade de resposta muito superior à que hoje existe no SNS”.







Em sentido contrário, os bastonários elogiam a atitude dos portugueses. “A generalidade das pessoas está informada sobre os sintomas que deve levar a sério e como deve comportar-se, apesar de persistirem dúvidas quando surgem sintomas. O uso quase generalizado de máscaras confirma que estamos conscientes de que o nosso comportamento individual é fundamental para evitarmos e reduzirmos os contágios. A nossa comunidade adaptou-se e aprendeu a viver com este vírus. E a maioria dos portugueses estão a adaptar-se em vários domínios, revelando uma cultura cívica que nos orgulha e fortalece”.