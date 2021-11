Covid-19. BE defende reforço do SNS, de profissionais de saúde e das condições

O Bloco de Esquerda expressou, ao primeiro-ministro, a sua "enorme preocupação com as condições do serviço nacional de saúde", que está "muito fragilizado", com profissionais de saúde "exausto", e com falta de meios.



Catarina Martins recordou ainda que o SNS enfrenta uma pressão por causa dos internamentos covid mas também a nível dos cuidados primários.



"É preciso um reforço claro dos profissionais e dos meios no SNS, para que respondam a este crescimento de casos covid, mas também para que continuem e retomem cuidados não covid".