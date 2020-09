Covid-19. BE defende regras "que toda a gente possa perceber" em próximos eventos

Foto: Paulo Cunha - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu esta tarde a existência de regras "que toda a gente possa perceber" em eventos a realizar nos próximos meses, como a peregrinação do 13 de outubro em Fátima.