Covid-19. BE quer apoio a creches

Preocupado com as consequências da falta de pagamento nas creches, o Bloco de Esquerda apresenta uma recomendação ao Governo. O partido pretende que seja permitido que todas as crianças continuem a ter acesso a estes espaços, mesmo que os pais não consigam pagar as mensalidades, devido à crise económica. A deputada bloquista Joana Mortágua entende que a Segurança Social deve apoiar as creches prejudicadas e defende uma redução da mensalidade para as famílias que tenham um corte nos rendimentos superior a 20%.