Covid-19. Bispo do Porto autorizado a entrar em Ovar para abençoar hospital de campanha

Ovar está sob cerco sanitário devido à pandemia do novo coronavírus. Dom Manuel Linda esteve no hospital que a câmara municipal pretende colocar em funcionamento ainda esta semana. Esta estrutura montada na Arena Dolce Vita está equipada com 28 camas e tem capacidade para chegar às 100 se for necessário. Quando estiver operacional, esta unidade de saúde temporária, irá duplicar a capacidade de internamento do Hospital de Ovar.