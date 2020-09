Covid-19. Bolsa de voluntários para reforço de emergência aos lares tem mais de 5 mil inscritos

Estes voluntários estão a responder não apenas a situações de isolamento profilático de funcionários, mas também a outras necessidades.



No âmbito da medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde foram aprovadas as candidaturas de mais de mil instituições que abrangem 6 mil e 800 pessoas.



A maioria dos projetos aprovados enquadra-se no âmbito do apoio a idosos, 65 por cento, e no apoio social e comunitário, 17 por cento.



A medida foi prolongada até ao final do ano, o objetivo é colocar 15 mil pessoas nestas instituições.