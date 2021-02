Covid-19. Bombeiros começam a ser vacinados

Os bombeiros são responsáveis por mais de 85% da ajuda pré-hospitalar, lembrando que durante a pandemia, se não fossem os bombeiros, muitos não teriam conseguido chegar ao hospital.“A vacinação é uma maratona”, refere Eduardo Cabrita, que alerta que essaO Ministério da Administração Interna argumenta, numa nota, que ada Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e abrange o universo de voluntários, sapadores e municipais.O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, aceita que a prioridade vá para os bombeiros os que lidam diretamente com a covid-19,

Já o presidente da Liga dos Bombeiros diz não concordar que só 15 mil bombeiros sejam vacinados nesta fase, o que corresponde a cerca de 50% do dispositivo nacional dos bombeiros.







Jaime Marta Soares considera que a força é "um todo" e apela a que a vacinação dos restantes bombeiros seja "no imediato", por exemplo, quando arrancar a administração da segunda dose da vacina nos bombeiros que agora começam a ser vacinados.

O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita indica que os locais de vacinação, em vários concelhos de cada um dos 18 distritos do continente, foram estabelecidos de acordo com a distribuição geográfica dos 15.000 bombeiros.De acordo com o MAI, Lisboa e Porto são os distritos com mais bombeiros que vão ser vacinados contra a covid-19, 2.181 e 1.916 respetivamente, seguido de Viseu (1.025), Aveiro (958), Coimbra (945), Leiria (945), Braga (910), Santarém (842), Setúbal (829) e Vila Real (687).No distrito da Guarda vão ser vacinados 644 bombeiros, em Faro 617, em Castelo Branco 500, em Bragança 477, em Portalegre 388, em Viana do Castelo 347, em Beja 358 e em Évora 326.O início do programa de vacinação dos bombeiros decorreu no Centro de Saúde da Damaia, no concelho da Amadora, contando com a presença dos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Saúde, Marta Temido, da secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, e do secretário de Estado Coordenador para o combate à pandemia na Região de Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro.