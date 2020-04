Covid-19. Câmara de Moura confirma 32 casos no bairro Espadanal

Tudo terá começado com as viagens de ambulância de um doente para fazer hemodiálise que provocou uma sucessão de infeções. A confirmação foi feita à Antena 1 pelo presidente da Câmara de Moura, Álvaro Alegria.Ainda falta conhecer os resultados dos testes aos restantes moradores do bairro, cerca de 60 no total. O bairro de Espadanal está em cordão sanitário, ninguém entra nem sai do bairro.Aguardam-se ainda os resultados das colheitas realizadas para despiste do novo coronovírus aos restantes elementos da comunidade cigana residente naquele bairro da cidade de Moura.