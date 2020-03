Covid-19. Carnide junta ao telefone jovens e idosos desconhecidos para evitar que saiam à rua

Segundo o presidente da junta, Fábio Sousa, estão em formação 20 jovens no âmbito deste projeto, que surgiu com base no programa "Amigos Improváveis", transmitido pela SIC, que coloca jovens a viver em casa de pessoas mais idosas que não conhecem.

No caso de Carnide, os jovens e idosos também não se conhecem, mas não têm de contactar fisicamente nem de viver juntos.

"Demos-lhes um telemóvel e estes jovens vão conversar com os idosos assim que terminarem o período de formação `online`. O projeto culminará com o fim de tudo isto e com o facto de eles se conhecerem presencialmente. Vai ser muito engraçado, porque vão conhecer com quem se andaram a corresponder telefonicamente durante todo este tempo", acrescentou Fábio Sousa.

O objetivo é evitar que os mais velhos venham para a rua para afastar a solidão ou para as compras do dia-a-dia e fazer com que os jovens também fiquem em casa, numa altura em que o país tenta combater a propagação da Covid-19.

"Não podemos só dizer fiquem em casa. Temos que dizer: fiquem em casa porque nós vamos acompanhar-vos ao longo desse tempo, mas via telefónica", disse.

Ao conversar com os mais idosos, pretende-se também que os jovens consigam saber quais as suas necessidades em termos de bens essenciais e de medicamentos, de forma a acionarem a equipa da junta, que lhes fará chegar o que precisam.

Segundo Fábio Sousa, são privilegiadas três necessidades básicas - a alimentação, a ida à farmácia para medicamentos e também os passeios e cuidados dos animais de companhia -- mas também outras, como a recolha de encomendas nos CTT.

Segundo o autarca, "estão identificadas e em monitorização constante" 1.400 idosos na freguesia, através do projeto RADAR, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Cada técnico da junta tem à sua responsabilidade 150 deles e são estes técnicos que referenciam para o programa "Amigos Mais que Prováveis" as pessoas que tenham "tenham maior vontade de falar".

Os jovens da freguesia que queiram conversar com alguém que não está habituado a usar as redes sociais e ainda queiram fazer parte do projeto podem enviar um `email` para anossajunta@jf-carnide.pt ou ligar para o número 931462246.

