Covid-19. Casa Aberta para doses de reforço acima dos 80 anos

Foram até agora vacinadas com a esta 4ª dose 380 mil pessoas acima desta idade, assim como residentes em lares.



Os números da infeção do país mostram uma incidência ainda elevada de 932 casos por 100 mil habitantes, mas com tendência decrescente.



Há também menos internamentos em Cuidados Intensivos e em enfermaria com o Índice de Transmissibilidade acima de 1 apenas nos Açores.



Ainda assim, o relatório das Linhas Vermelhas revela 48,6 morte por milhão de habitantes... o que representa uma mortalidade por todas as causas acima do esperado para a época do ano.