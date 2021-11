Gripe e Covid-19. Agendamento para maiores de 65 a partir da próxima semana

Há centros de vacinação onde alguns utentes nessa faixa etária já conseguiram tomar a vacina.

Ao acederem a https://covid19.min-saude.pt/pedido-deagendamento , os utentes poderão selecionar o local e a data para a vacinação mais conveniente, refere uma nota da DGS.Está também disponível o agendamento local para os utentes elegíveis, bem como a Casa Aberta para pessoas com idade igual ou superior a 75 anos.A DGS recorda que são elegíveis para a dose de reforço no regime de Casa Aberta os utentes que não tiveram Covid-19 e já completaram o esquema vacinal há pelo menos 180 dias.Nesta situaçãpe caso, a Direção-Geral da Saúde aconselha os utentes a consultar o horário de funcionamento Centro de Vacinação da sua área de residência antes da deslocação, em https://covid19.min-saude.pt/casa_aberta As pessoas continuam também a ser convocadas através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a Covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe (se não forem elegíveis para Covid19).“A vacinação é a melhor forma de proteção dos mais vulneráveis, especialmente nesta altura do ano, em que as temperaturas são mais baixas”, reforça a nota.