Covid-19. CDS defende reforço de vacinação e não apoia "alarmes sociais"

Depois de ouvido por António Costa, Francisco Rodrigues dos Santos afirmou que o CDS não apoia "alarmes sociais" e defende o reforço da vacinação nas populações mais vulneráveis. O líder do partido condena ainda as "incongruências" do Governo numa altura em que há mais de 87 por cento da população vacinada.