Covid-19. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra prevê aumento da pressão

Nas urgências do Hospital de São João, no Porto, aumentou 40% a procura de doentes infetados com Covid-19 nos últimos dias. Já no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a situação é para já menos preocupante, embora Carlos Robalo Cordeiro anteveja um agravamento da pressão nas próximas semanas.