Covid-19. Centros de saúde desconhecem procedimentos a implementar para vacinação

O encerramento desses Centros, previsto para o final do mês, está a lançar dúvidas entre os profissionais.



A vacinação contra a Covid passa para os Centros de Saúde, numa altura em que arranca a Vacinação da Gripe e há muitas consultas a recuperar.



Os profissionais não sabem que circuitos vão ser criados para o atendimento e para conservação das vacinas contra a Covid-19, que exigem condições de preservação especiais.



A Associação de Médicos de Família considera importante o regresso dos profissionais aos Centros de Saúde, mas alerta para as as incertezas quanto ao futuro dos cuidados de saúde primários.



Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, sublinha, por exemplo, que não há ainda qualquer indicação sobre quando dar as doses de reforço aos doentes imunodeprimidos.