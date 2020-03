Covid-19. Cerca de 20 habitantes de Póvoa de Varzim em quarentena domiciliária

São funcionários da Câmara e colaboradores da organização do festival literário Correntes d'Escritas que estiveram em contacto próximo com o escritor Luís Sepúlveda que participou no Festival e está agora internado com o novo coronavírus. Ainda assim, serviços camarários, escolas e comércio estão a funcionar dentro da normalidade.