Covid-19. CGTP tem "grandes preocupações" acerca do fim do "lay-off"

"Temos grandes preocupações com o que vai acontecer quando terminar o período dos 'lay-off' simplificados ou das medidas que estão em vigor, porque não foram garantidas as condições para que as empresas se mantivessem com viabilidade", disse Isabel Camarinha aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa.





"Não havendo estas garantias, continuando a haver perda de rendimentos, trabalhadores com vínculos precários (...) que podem ser despedidos pelas empresas, aumentando o número dos desempregados, quando terminar este período de medidas que estão em vigor, ou há um romper com estas opções que têm vindo a ser tomadas, ou a situação poderá ficar muitíssimo mais difícil", vaticinou a secretária-geral da CGTP.