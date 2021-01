Covid-19. Chegaram a Portugal 80 mil doses da vacina da Pfizer

Pertencem a um lote de 303 mil doses que vão chegar até ao final de janeiro.



Estas vacinas da Pfizer vão assim permitir prosseguir a vacinação dos profissionais de saúde, que arrancou a 27 de dezembro, e arrancar com a imunização em lares de idosos.



Ao início da manhã, as vacinas foram descarregadas nas instalações do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais localizadas em Arazede.



Várias carrinhas efetuaram o transporte com escolta da GNR, a força responsável pela segurança do local e da operação.