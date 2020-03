Covid-19. Cidadã sul-coreana retirada de comboio internada no hospital Curry Cabral de Lisboa

A cidadã sul-coreana com suspeita de estar infetada com o novo coronavírus já está no Hosiptal Curry Cabral em Lisboa onde irá fazer análises de despiste. A coreana terá primeiro ficado isolada numa sala da estação do Entroncamento, onde teve de esperar por uma ambulância do INEM durante duas horas e meia.